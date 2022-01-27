Канада розширює свою війську навчальну місію в Україні та надає додаткову допомогу

Канада продовжує та посилює свою військову навчальну місію Unifier в Україні, загалом кількість військових може бути збільшена удвічі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

"Сьогодні я анонсував збільшення підтримки для України… Канада разом з її демократичними союзниками підтримує Україну. Все, що ми робимо, вмотивоване нашим прагненням деескалації та дипломатичної розв’язки", - зазначив Трюдо.

В офіційному комюніке повідомляють, що для невідкладної підтримки України та розширення місії виділяють 340 млн доларів.

"Найближчими днями до України прибудуть додаткові 60 військовослжубовців, приєднавшись до 200 чоловіків і жінок, які вже на місці. Загалом чисельність місії може бути збільшена до 400 канадських військових. Розширення канадської військової присутності на підтримку України забезпечить продовження посиленого військового навчання і наставництва від канадських військових для українських до кінця березня 2025 року… Продовження і розширення операції UNIFIER доповнить дипломатичні зусилля Канади задля стримання та дескалації триваючих агресивних та дестабілізаційних дій Росії в та довкола України", - зазначає оборонне відомство.

Канадські військові, на додачу, співпрацюватимуть з Україною у сфері розвідки і кібербезпеки.

На додачу, Канада надає 50 млн доларів на "розвиток і гуманітарну допомогу, а також додаткову підтримку Операційної програми задля миру й стабілізації, щоб підтримати реформи в оборонному секторі України та покращити спроможності інституцій безпековоої сфери. Канада також надаватиме Україні нелетальне військове обладнання", - зазначає міноборони.

Канадський уряд, крім того, створить спеціальну робочу групу на базі МЗС для координації дій усіх урядових відомств у питаннях, що стосуються підтримки України. Дипломатичну команду додатково посилять фахівцями з реформ оборонного сектору та демократичного врядування, менеджменту конфліктів, консульських послуг тощо. "З цими додатковими ресурсами як в Оттаві, так і посольстві у Києві, Канада зможе продовжувати реагувати на триваючу ситуацію", - зазначають у повідомленні.

З 2015 року канадські військові провели навчання для близько 33 тисяч українських військових, а також долучалися до підтримки реформ в оборонному секторі, у тому числі й у сфері цивільного нагляду у цій сфері.

Як зазначає канадське CBS, Джастін Трюдо на брифінгу захищав рішення уряду не надавати летальну зброю, наголосивши, що Канада прагне дипломатичної розв’язки, а її тренувальна місія в Україні - "найкращий спосіб, як Канада може допомогти". В опозиції відреагували на це критичною заявою.

Нелетальне обладнання, яке планують надати - засоби захисту для військовослужбовців, металодетектори, прилади нічного бачення, тактичні аптечки і техніка для спостереження.