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В Англії припинили діяти майже всі карантинні обмеження

Четвер, 27 січня 2022, 09:58

В Англії з 27 січня перестали діяти майже всі карантинні обмеження, що запроваджувалися у зв’язку зі сплеском епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Правила пом’якшуються і в інших регіонах Сполученого Королівства, але не настільки радикально, як в Англії. 

Ще з 19 січня скасували рекомендацію дистанційної роботи, з 20 січня - масковий режим для школярів. 

З 27 січня скасовується обов’язкове використання ковід-сертифіката як перепустки на масові заходи, але організатори можуть залишити таку вимогу на власний розсуд. 

Так само на розсуд залишають масковий режим у приміщеннях - окрім громадського транспорту в агломерації Лондона, де маски і далі залишаються обов’язковими. Втім, рекомендація використовувати маску у людних місцях і закритих приміщеннях зберігається. 

Деякі компанії, зокрема мережі супермаркетів Sainsbury's  та Waitrose, вже повідомили, що у них маски залишаться обов’язковими.  

Міністр охорони здоров’я Саджид Джевід зазначив, що послаблення стало можливим завдяки масштабній кампанії вакцинації підсилюючими дозами, які отримали вже 37 млн британців. 

"Вакцини і тестування забезпечили нам один із найвищих у Європі рівень захисту, що дозволяє тепер повернутися до "плану А" і повернути більше свободи… Проте, навчаючись "жити з вірусом", ми маємо розуміти, що він поки нікуди не подівся, тож якщо ви ще не зробили цього - запрошуємо прийти на ваше перше чи підсилююче щеплення", - зазначив міністр. 

У той же час, профспілки медиків розкритикували послаблення обмежень, вважаючи його надто квапливим і недостатньо обгрунтованим. 

З 24 березня в уряді Джонсона планують скасувати обов’язкову самоізоляцію для людей, які отримали позитивний тест на коронавірус. 

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Велика Британія Коронавірус

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