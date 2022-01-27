"Нормандський формат" змінюється та починає нести загрозу Україні

Нормандська зустріч, що відбулася у Парижі 26 січня, після тривалої перерви, проходила неочікувано довго.

По суті, єдиною домовленістю за підсумками зустрічі в Парижі стала обіцянка четвірки радників ще раз зустрітися за два тижні.

Про те, що відбувалося за лаштунками паризьких переговорів і чи є їхні результати позитивними для України, читайте в статті аналітика фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Марії Золкіної Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі.

Нинішня зустріч радників і готувалася, і пройшла у вкрай складній міжнародній обстановці, яка, втім, не перетнула червоні лінії. Так, Росія та США після безрезультативних зустрічей у Женеві все ж продовжують вести переговори, але водночас готуються до різних сценаріїв україно-російського загострення.

Ставки у цих переговорах – надвисокі. На кону – питання розширення НАТО, ключові питання колективної безпеки та прагнення Росії перерозподілити сфери впливу в Європі.

На цьому фоні "Нормандія" та "Мінськ" опиняються на другорядних ролях, а нормандський трек змушений віддзеркалювати і логіку, і динаміку женевських переговорів Росії та США або умовного колективного Заходу. Не буде підґрунтя для домовленості Москви із Заходом на вищому рівні – не буде прогресу і в "Нормандії". І навпаки, якщо США та західноєвропейські держави знайдуть точки дотику з Росією – це може потягнути також пропозиції для України, аби вона погодилася на певні політичні поступки Росії по Донбасу в Нормандському форматі.

Через це нинішня активізація "Нормандії" якісно відрізняється від динаміки і логіки цього формату в попередні роки. Але українська сторона, яка всіма силами намагається наздогнати російсько-американські переговори про безпеку, цих особливостей, судячи з усього, не врахувала.

Причому Київ демонструє, що не каже категоричного "ні" щодо поступок.

Очевидно, що у "Нормандії" відбуваються доволі небезпечні для України зміни.

Після зміни влади у Німеччині і відходу переговорної команди Меркель, яка домінувала у "четвірці" усі попередні роки, Франція намагається перебрати на себе ініціативу і висуває публічні пропозиції, не погоджені наперед з Україною.

Та якщо зважити всі обставини, то нинішній результат "Нормандії", коли відсутні будь-які проривні результати, а натомість пролунала чітка та публічна заява про неприйняття основної вимоги РФ, можна вважати максимально безпечним результатом зустрічі для нашої держави.

Щоправда, грати так довго не вийде.

Детальніше про останні переговори - у матеріалі Марії Золкіної Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі.