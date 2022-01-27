"Нормандский формат" меняется и начинает нести угрозу Украине

Нормандская встреча, состоявшаяся в Париже 26 января, после длительного перерыва, проходила неожиданно долго.

По сути, единственной договоренностью по итогам встречи в Париже стало обещание четверки советников еще раз встретиться через две недели.

О том, что происходило за кулисами парижских переговоров и являются ли их результаты положительными для Украины, читайте в статье аналитика фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Марии Золкиной Опасная Нормандия: кто и как давил Ермаку во время встречи в Париже.

Нынешняя встреча советников и готовилась, и прошла в крайне сложной международной обстановке, которая, впрочем, не пересекла красные линии. Да, Россия и США после безрезультативных встреч в Женеве все же продолжают вести переговоры, но вместе с тем готовятся к разным сценариям украино-российского обострения.

Ставки в этих переговорах – сверхвысокие. На кону – вопросы расширения НАТО, ключевые вопросы коллективной безопасности и стремление России перераспределить сферы влияния в Европе.

На этом фоне "Нормандия" и "Минск" оказываются на второстепенных ролях, а нормандский трек вынужден отражать и логику, и динамику женевских переговоров России и США или условного коллективного Запада. Не будет оснований для договоренности Москвы с Западом на высшем уровне – не будет прогресса и в "Нормандии". И наоборот, если США и западноевропейские государства найдут точки соприкосновения с Россией – это может повлечь также предложения для Украины, чтобы она согласилась на некоторые политические уступки России по Донбассу в Нормандском формате.

Поэтому нынешняя активизация "Нормандии" качественно отличается от динамики и логики этого формата в предыдущие годы. Но украинская сторона, которая всеми силами пытается догнать российско-американские переговоры о безопасности, эти особенности, судя по всему, не учла.

Причем Киев демонстрирует, что не говорит категорического "нет" по поводу уступок.

Очевидно, что в "Нормандии" происходят достаточно опасные для Украины изменения.

После смены власти в Германии и ухода переговорной команды Меркель, доминировавшей в "четверке" все предыдущие годы, Франция пытается взять на себя инициативу и выдвигает публичные предложения, не согласованные с Украиной.

Но если учесть все обстоятельства, то нынешний результат "Нормандии", когда отсутствуют какие-либо прорывные результаты, а прозвучало четкое и публичное заявление о непринятии основного требования РФ, можно считать максимально безопасным результатом встречи для нашей страны.

Правда, играть так долго не получится.

Подробнее о последних переговорах - в материале Марии Золкиной Опасная Нормандия: кто и как давил Ермаку во время встречи в Париже.