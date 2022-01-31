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Прем'єр Чехії обговорив з послом України ситуацію на українсько-російському кордоні

Понеділок, 31 січня 2022, 17:41

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала зустрівся із послом України Євгеном Перебийносом для обговорення ситуації на російсько-українському кордоні.

Про це Фіала написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я зустрівся з українським послом Євгеном Перебійносом, щоб разом обговорити відносини наших країн та кризу на українсько-російському кордоні. Я запевнив пана посла, що Чехія повністю підтримує Україну та відкидає будь-які форми російської агресії проти його країни", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, минулого тижня уряд Чехії ухвалив рішення про передачу Україні 4000 артилерійських снарядів на суму близько 37 мільйонів крон ($1,7 млн). 

Чехія відправить в Україну 4006 одиниць 152-міліметрових артилерійських боєприпасів за договором дарування. Боєприпаси використовуються чеською армією для самохідних гарматних гаубиць DANA.

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Чехія

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