Прем'єр Чехії обговорив з послом України ситуацію на українсько-російському кордоні

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала зустрівся із послом України Євгеном Перебийносом для обговорення ситуації на російсько-українському кордоні.

Про це Фіала написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я зустрівся з українським послом Євгеном Перебійносом, щоб разом обговорити відносини наших країн та кризу на українсько-російському кордоні. Я запевнив пана посла, що Чехія повністю підтримує Україну та відкидає будь-які форми російської агресії проти його країни", - йдеться у повідомленні.

Sešel jsem se s ukrajinským velvyslancem Jevhenem Perebyjnisem, abychom společně probrali vztahy našich zemí a krizi na ukrajinsko-ruské hranici.



Pana velvyslance jsem ujistil, že Česká republika stojí plně za Ukrajinou a odmítáme jakoukoliv formu ruské agrese proti jeho zemi. pic.twitter.com/VYv7Jf5HZu — Petr Fiala (@P_Fiala) January 31, 2022

Як відомо, минулого тижня уряд Чехії ухвалив рішення про передачу Україні 4000 артилерійських снарядів на суму близько 37 мільйонів крон ($1,7 млн).

Чехія відправить в Україну 4006 одиниць 152-міліметрових артилерійських боєприпасів за договором дарування. Боєприпаси використовуються чеською армією для самохідних гарматних гаубиць DANA.

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