Чому президентські вибори є шансом для проросійських популістів в Італії

Італія одразу після свят готується до нових виборів, цього разу – очільника держави. Вони мають пройти з 24 січня.

Про те, чи очікують Італію нові політичні потрясіння і що це означатиме для України, читайте в статті кандидата історичних наук, асоційованого експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Вікторії Вдовиченко Друг Путіна проти "Супер-Маріо": хто стане новим президентом Італії.

Президент Італії за конституцією має доволі обмежені повноваження, можна сказати, "церемоніальні".

Але його роль стає ключовою, коли в країні трапляється політична криза й уряд подає у відставку. А оскільки за 70-річну історію сучасної Італії це ставалося майже 80 разів, можемо сказати, що роль президента є не такою вже й "церемоніальною".

А це стає особливо важливим, зважаючи на те, що на цю посаду претендує скандально відомий експрем'єр та друг Путіна Сільвіо Берлусконі. Його перемога може стати чималою проблемою для України.

Стратегія перемоги Сільвіо Берлусконі на виборах базується на коронакризі. Річ у тім, що президента в країні обирають депутати, сенатори, а також регіональні представники. Відсутніх через коронакризу парламентарів може бути від кількох десятків до сотні. Дистанційне голосування не передбачено.

Через ймовірну відсутність частини депутатів Сільвіо розраховує дотягнути до четвертого туру виборів, де для перемоги на виборах потрібно менше голосів, аніж під час перших трьох. Якщо під час перших трьох турів виборів президента необхідно ⅔ голосів від загальної кількості голосуючих депутатів, сенаторів, а також регіональних представників, то під час четвертого туру для перемоги вистачить 50% +1 голос.

Берлусконі – неймовірно скандальна фігура, яка стала своєрідним "яблуком розбрату" між правими і лівими. Проте його шанси на перемогу виглядають досить високими.

Шанси стати першою в Італії жінкою-президентом мають чинна міністерка юстиції Марта Картабія – перша жінка, яка стала головою Конституційного суду в 2019 році, а також Паола Северіно, яка була міністром юстиції в технічному уряді Маріо Монті.

Втім, однозначний фаворит перегонів інший. Це чинний прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Якщо за Драгі проголосують в усіх раундах голосування, то в Італії знову почнеться пошук кандидатів у прем‘єри, де йому, але вже на посаді президента, доведеться схвалювати кандидатури нових міністрів та самого прем'єра. При цьому досить імовірно, що широка коаліція залишиться "недоторканною" до запланованого терміну каденції парламентарів у 2023 році.

Інакше на країну чекатиме сценарій дострокових виборів, який вигідний у першу чергу проросійським популістам.

Детальніше - у матеріалі Вікторії Вдовиченко Друг Путіна проти "Супер-Маріо": хто стане новим президентом Італії.