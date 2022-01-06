Почему президентские выборы являются шансом для пророссийских популистов в Италии

Италия сразу после праздников готовится к новым выборам, на этот раз – главы государства. Они должны пройти с 24 января.

О том, ожидают ли Италию новые политические потрясения и что это значит для Украины, читайте в статье кандидата исторических наук, ассоциированного эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Виктории Вдовиченко Друг Путина против "Супер-Марио": кто станет новым президентом Италии.

Президент Италии по конституции имеет довольно ограниченные полномочия, можно сказать, "церемониальные".

Но его роль становится ключевой, когда в стране происходит политический кризис и правительство подает в отставку. А поскольку за 70-летнюю историю современной Италии это происходило почти 80 раз, можем сказать, что роль президента не так уж и "церемониальна".

А это становится особенно важным, учитывая, что на этот пост претендует скандально известный экс-премьер и друг Путина Сильвио Берлускони. Его победа может стать большой проблемой для Украины.

Стратегия победы Сильвио Берлускони на выборах базируется на коронакризисе. Дело в том, что президента в стране выбирают депутаты, сенаторы, а также региональные представители. Отсутствующих из-за коронакризиса парламентариев может быть от нескольких десятков до сотни. Дистанционное голосование не предусмотрено.

Из-за вероятного отсутствия части депутатов Сильвио рассчитывает дотянуть до четвертого тура выборов, где для победы на выборах нужно меньше голосов, чем в первых трех. Если во время первых трех туров выборов президента необходимо ⅔ голосов от общего числа голосующих депутатов, сенаторов, а также региональных представителей, то в четвертом туре для победы хватит 50% голосов +1 голос.

Берлускони – невероятно скандальная фигура, ставшая своеобразным "яблоком раздора" между правыми и левыми. Однако его шансы на победу выглядят достаточно высокими.

Шансы стать первой в Италии женщиной-президентом имеет действующий министр юстиции Марта Картабия – первая женщина, ставшая главой Конституционного суда в 2019 году, а также Паола Северино, министр юстиции в техническом правительстве Марио Монти.

Впрочем, однозначный лидер гонки другой. Это действующий премьер-министр Италии Марио Драги.

Если за Драги проголосуют во всех раундах голосования, то в Италии снова начнется поиск кандидатов в премьеры, где ему, но уже в должности президента, придется одобрять кандидатуры новых министров и самого премьера. При этом достаточно вероятно, что широкая коалиция останется "неприкосновенной" до запланированного срока каденции парламентариев в 2023 году.

Иначе страну будет ждать сценарий досрочных выборов, который выгоден в первую очередь пророссийским популистам.

Детальнее - в материале Виктории Вдовиченко Друг Путина против "Супер-Марио": кто станет новым президентом Италии.