США почали добровільну евакуацію дипломатів з України та обов'язкову - їхніх родин

Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

Про це повідомляє "Європейська правда", що має в розпорядженні текст заяви.

"24 січня Державний департамент дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та наказав виїхати членам родин державних службовців США з посольства у Києві", - йдеться у повідомленні

Санкціонований від’їзд дає цим працівникам можливість поїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не є обов'язковим. Обов'язковий від'їзд для членів родин вимагає, щоб родини американських дипломатів безальтернативно залишили країну, пояснили у Держдепі.

У США не виключили можливості евакуації також з інших дипмісій західних держав.

"Держдепартамент ухвалив це рішення через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки... Ми проводили консультації з українським урядом щодо цього кроку і координуємо свої дії з посольствами країн Альянсу та країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію", - йдеться у заяві.

"Ми робимо нинішній крок, бо віддані одному з найвищих пріоритетів Держдепартаменту – безпеці наших дипломатів та американського народу", - пояснили в США. "Як сказав президент Байден, військові дії Росії можуть початися в будь-який момент, і уряд Сполучених Штатів не зможе евакуювати американських громадян у такій непередбачуваній ситуації. Тому громадяни США, якщо вони вирішили залишити країну, повинні планувати (свій від’їзд) відповідним чином, в тому числі покладаючись на власні сили та комерційні варіанти виїзду", - йдеться у поясненні Держдепу.

Дипвідомство додало, що повноцінна робота посольства у Києві продовжиться, в Сполучені Штати лишається відданими підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, у тому числі через постачання озброєння.

Раніше повідомлялося, що Німеччина також готує план евакуації сімей дипломатів з України.

Натомість Канада відправила в Україну загін спецпризначенців на тлі загрози РФ.