США відповіли на заяви Зеленського: знову порадили американцям залишити Україну

США, попри заклики президента України Володимира Зеленського до партнерів "не нагнітати паніку" через російську загрозу, повторили заклик до своїх громадян в Україні повертатися додому.

Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про це опублікувало посольство США в Україні у суботу 29 січня.

"Безпекова ситуація в Україні і далі залишається непередбачуваною через підвищені загрози військових дій з боку РФ, і може погіршитися без завчасного попередження. Громадянам США в Україні варто розглянути варіант виїхати з країни зараз, комерційним або приватним транспортом", - йдеться у повідомленні.

Посольство нагадує, що з України можна виїздити у тому числі через наземні кордони та нагадує про правила для мандрівників, що діють у сусідніх країнах.

Додатково американцям радять постійно стежити за новинами, заповнити форму для зручнішої комунікації з дипломатами на випадок, якщо у цьому виникне потреба - зокрема тим, хто не планує виїздити з України, та мати для себе план дій, що не залежить від підтримки США.

Нагадаємо, у п’ятницю 28 січня президент Володимир Зеленський на брифінгу для іноземних ЗМІ закликав світових лідерів та журналістів "не нагнітати паніку" щодо війни з Росією, тому що це шкодить економіці України.

Також він назвав помилкою евакуацію частини співробітників посольств окремих країн з України, зауваживши, що Україна "не "Титанік", з якого треба втікати".

Нагадаємо, 24 січня ​​Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

Схожі кроки анонсували також Британія, Австралія та Німеччина, але низка країн ЄС заявили, що не мають наміру наслідувати приклад США і Британії.

На додачу, 26 січня США закликали американців в Україні розглянути питання про негайний виїзд додому з огляду на непередбачувану ситуацію.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.

Детальніше пояснення щодо цих рішень окремих держав дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ