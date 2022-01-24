В МЗС назвали передчасним рішення США вивозити родини дипломатів

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.

Про це у коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Фактично кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося: загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року", - зауважив Олег Ніколенко.

Він пояснив, що рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства - посольство продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

Олег Ніколенко закликав також спокійно сприймати те, що американцям рекомендують реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу, тому що це поширена міжнародна практика для підтримки зв’язку зі своїми громадянами за кордоном і в українського МЗС є аналогічна система "ДРУГ".

"Російська Федерація нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. В українському та міжнародному медіа-просторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави. У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій", - наголосив Олег Ніколенко.

Він зазначив, що президент, глава МЗС та вся українська дипломатія зараз консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від агресії, забезпечити безпеку українських громадян та держави.

"У цьому контексті ми особливо вдячні уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних спроможностей України, зокрема надання новітньої зброї та техніки", - додав Олег Ніколенко.

Нагадаємо, з 23 на 24 січня Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

Дипвідомство додало, що повноцінна робота посольства у Києві продовжиться, а Сполучені Штати лишається відданими підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, у тому числі через постачання озброєння.

Раніше повідомлялося, що Німеччина також готує план евакуації сімей дипломатів з України.

Натомість Канада відправила в Україну загін спецпризначенців на тлі загрози РФ.

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