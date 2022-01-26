США закликали своїх громадян розглянути можливість залишити Україну

Посольство США в Києві опублікувало попередження, яке закликає американців в Україні розглянути питання про негайний виїзд з країни з огляду на непередбачувану ситуацію на тлі загострення напруженості у відносинах з Росією.

Заява посольства опублікована 26 січня, повідомляє "Європейська правда".

"Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через зростання загрози військових дій Росії і може погіршитися без попередження. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість від'їзду зараз, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби", - йдеться у повідомленні посольства.

Відзначається, що посольство залишається відкритим і може обробляти паспорти США та консульські звіти про народження за кордоном, а також може надавати позички на репатріацію громадянам США, які нині не можуть дозволити собі купити комерційний квиток до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 24 січня ​​Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.

Президент Володимир Зеленський вважає вивезення з Києва частини дипломатів окремих країнам Заходу тонкощами складної дипломатичної гри.

Детальніше пояснення щодо евакуації дипломатів дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ