Група держав ЄС не бачать підстав для евакуації дипломатів з України, попри приклад США

Низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії і евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Про це повідомляє "Європейська правда" за підсумками спілкування з дипломатами у низці держав.

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс у заяві латвійським журналістам наголосив, що посольство Латвії в Україні продовжує працювати на повну потужність, і не висловлював наміру евакуації співробітників посольства або/та членів їхніх родин.

"Відповідно до загальної практики, МЗС Латвії має необхідні плани евакуації посольства, і ці процедури можуть бути розпочаті за необхідності. Ми постійно оцінюємо безпекову ситуацію і будемо діяти відповідно", - сказав міністр.

Водночас він закликав громадян Латвії не їздити в Україну без нагальної необхідності і особливо до Луганської та Донецької областей.

За даними джерел "Європейської правди", Данія також не має наміру відразу наслідувати приклад США і евакуйовувати співробітників свого посольства в Києві.

"Водночас Данія уважно стежить за ситуацією і має готовий план дій, якщо ситуація буде загрозливою", - зазначив співрозмовник ЄП.

Як стало відомо ЄвроПравді, в МЗС Чехії створили робочу групу для обговорення всіх можливих сценаріїв розвитку ситуації довкола України.

В керівництві чеського МЗС переконують, що Прага "вірить у краще, але готується і до гіршого розвитку ситуації". Чеським журналістам пояснили, що гіпотетична можливість евакуації співробітників посольства Чехії у Києві існує лише у разі подальшого серйозного погіршення безпекової ситуації, зараз причин для цього немає.

Раніше естонський посол в Україні Каймо Кууск у коментарі Delfi сказав, що Естонія не евакуюватиме співробітників посольства у Києві.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

"Ми не плануємо робити те саме, що і США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин. Доки тривають переговори (з Росією. - Ред.), я не думаю, що ми маємо причини залишати Україну", - сказав Боррель.

Нагадаємо, Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.

Раніше повідомлялося, що Німеччина також готує план евакуації сімей дипломатів з України.

Велика Британія також відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії.

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