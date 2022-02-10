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ЄС передав РФ спільну відповідь на лист Лаврова щодо європейської безпеки

Четвер, 10 лютого 2022, 13:29

ЄС в четвер вранці передав представнику Росію спільну відповідь блоку на лист глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, в якому від країн Євросоюзувимагали прояснити свою точку зору на кілька міжнародних угод, стверджуючи, що західні союзники вибірково підходять до їхнього виконання.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив представник Єврокомістії Петер Стано.

"Я можу підтвердити, що відповідь на письмове повідомлення міністра Лаврова сьогодні вранці була передана російському представникові у Брюсселі" - сказав він..

За словами Стано, відповідь була підписана високим представником  Жозепом Боррелем від імені 27 держав-членів ЄС і це відповідає спільній політиці блоку щодо зовнішніх справ і безпеки.

Він сказав, що не може вдаватися в деталі того, що містить відповідь, доки не стане відомо, що російська сторона з ним ознайомилася.

"Загалом я можу сказати, що відповідь містить спільно погоджену відповідь всіх 27 держав-членів ЄС на всі питання, які підняв міністр у своєму письмовому посланні наприкінці січня" - заявив Стано.

Як повідомлялося у ЗМІ, у відповіді ЄС йдеться про те, що Європейський союз разом із партнерами по НАТО "готовий продовжити діалог з Росією щодо шляхів зміцнення безпеки для всіх".

У меморандумі особлива увага приділяється переговорам у рамках ОБСЄ з огляду на те, що всі країни ЄС є членами організації, на відміну від НАТО, до якого входить лише 21 країна ЄС.

"Ми вважаємо, що ОБСЄ є відповідним форумом для вирішення проблем безпеки всіх зацікавлених сторін на додаток до інших існуючих форматів, включаючи Раду Росія-НАТО", - йдеться у листі.

У відповіді ЄС не уточнюються конкретні угоди, згадані Лавровим, але йшлося про те, що майбутні переговори "дадуть можливість обговорити цю тему", а також "інші ключові документи, які становлять основу європейської безпеки".

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