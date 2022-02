Білорусь відповіла державам Балтії на запит через механізм ОБСЄ щодо військових навчань

Держави Балтії отримали відповідь офіційного Мінська на своє звернення в рамках механізму зниження ризиків ОБСЄ щодо військових навчань "Союзна рішучість", які проводяться спільно з РФ на території Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Три балтійські держави тепер отримали відповідь Білорусі та вивчають її", - написав він у своєму Twitter.

the three Baltic countries have now received a reply from #Belarus and are assessing it. #Ukraine #Russia https://t.co/LL8N5g4KFN