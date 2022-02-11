Білорусь відповіла державам Балтії на запит через механізм ОБСЄ щодо військових навчань

Держави Балтії отримали відповідь офіційного Мінська на своє звернення в рамках механізму зниження ризиків ОБСЄ щодо військових навчань "Союзна рішучість", які проводяться спільно з РФ на території Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Три балтійські держави тепер отримали відповідь Білорусі та вивчають її", - написав він у своєму Twitter.

the three Baltic countries have now received a reply from #Belarus and are assessing it. #Ukraine #Russia https://t.co/LL8N5g4KFN — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 11, 2022

Як повідомляє естонський мовник ERR, в МЗС Естонії вже повідомили, що наданої інформації недостатньо.

"Сьогодні, 11 лютого, ми отримали відповідь. Відповідь Білорусі на конкретні запитання, поставлені трьома балтійськими державами, залишається недостатньою", - цитує ERR речницю міністерства закордонних справ Ліісу Тоотс.

Держави Балтії активували механізм зниження ризиків Віденського документа ОБСЄ 9 лютого. Білорусь мала надати відповідь протягом 48 годин.

11 лютого механізм ОБСЄ активувала також Україна, звернувшись до Росії через її військову діяльність біля українських кордонів та на окупованих територіях.

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