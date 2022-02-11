Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Білорусь відповіла державам Балтії на запит через механізм ОБСЄ щодо військових навчань

П'ятниця, 11 лютого 2022, 17:14

Держави Балтії отримали відповідь офіційного Мінська на своє звернення в рамках механізму зниження ризиків ОБСЄ щодо військових навчань "Союзна рішучість", які проводяться спільно з РФ на території Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Три балтійські держави тепер отримали відповідь Білорусі та вивчають її", - написав він у своєму Twitter.

Як повідомляє естонський мовник ERR, в МЗС Естонії вже повідомили, що наданої інформації недостатньо.

У Білорусі почалися масштабні військові навчання з Росією

"Сьогодні, 11 лютого, ми отримали відповідь. Відповідь Білорусі на конкретні запитання, поставлені трьома балтійськими державами, залишається недостатньою", - цитує ERR речницю міністерства закордонних справ Ліісу Тоотс. 

Держави Балтії активували механізм зниження ризиків Віденського документа ОБСЄ 9 лютого. Білорусь мала надати відповідь протягом 48 годин. 

11 лютого механізм ОБСЄ активувала також Україна, звернувшись до Росії через її військову діяльність біля українських кордонів та на окупованих територіях. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза Білорусь Литва Естонія

Статті

Нормандія з електрошокером: яких змін чекати у відносинах України та Франції

Думка про "святість" мінських домовленостей стала хибною. Про потребу відмовитися від них у Парижі вже кажуть вголос...
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Енергетичний вимір агресії РФ: як захищаються ЄС та Україна

РФ здійснює реальну ескалацію на енергетичному фронті. Це серйозна небезпека для незалежності України та єдності ЄС. Однак цього разу у нас є союзники.
11 лютого 2022 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)

Глава МЗС Чехії: Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв агресії Путіна проти України

Ян Ліпавський: "Президент Земан має право на свою думку, але чеське суспільство дуже проукраїнське, і підстав для цього не бракує".
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда