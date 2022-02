Беларусь ответила государствам Балтии на запрос через механизм ОБСЕ о военных учениях

Государства Балтии получили ответ официального Минска на свое обращение в рамках механизма снижения рисков ОБСЕ по поводу военных учений "Союзная решимость", проводимых совместно с РФ на территории Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Три балтийских государства получили ответ Беларуси и изучают его", - написал он в своем Twitter.

