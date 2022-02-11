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Беларусь ответила государствам Балтии на запрос через механизм ОБСЕ о военных учениях

Пятница, 11 февраля 2022, 17:14

Государства Балтии получили ответ официального Минска на свое обращение в рамках механизма снижения рисков ОБСЕ по поводу военных учений "Союзная решимость", проводимых совместно с РФ на территории Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Три балтийских государства получили ответ Беларуси и изучают его", - написал он в своем Twitter.

Как сообщает эстонский вещатель ERR, в МИД Эстонии уже сообщили, что предоставленной информации недостаточно.

В Беларуси начались масштабные военные учения с Россией

"Сегодня, 11 февраля, мы получили ответ. Ответ Беларуси на конкретные вопросы, заданные тремя балтийскими государствами, остается недостаточным", - цитирует ERR спикера министерства иностранных дел Лиису Тоотс.

Государства Балтии активировали механизм снижения рисков Венского документа ОБСЕ 9 февраля. Беларусь должна была ответить в течение 48 часов.

11 февраля механизм ОБСЕ активировала и Украина, обратившись к России в связи с ее военной деятельностью у украинских границ и на оккупированных территориях.

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