Як Україні та ЄС захиститися від енергетичної агресії РФ

Ні для кого не секрет, що Москва здійснює ескалацію на енергетичному фронті.

Про те, що потрібно робити, щоб мінімізувати вплив агресора, читайте в колонці заступниці міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019) Олени Зеркаль Енергетичний вимір агресії РФ: як захищаються ЄС та Україна.

Зеркаль пише, що в державах ЄС прекрасно розуміють ситуацію і працюють над тим, щоб захиститися самим та захистити Україну.

За останні місяці вибудована крихка, але дуже потрібна трансатлантична єдність у підтримці інтеграційних процесів України у сфері енергетики.

Колишня заступниця міністра вважає, що вже зараз можна стверджувати: ця підтримка важлива не менше, ніж ракети та інша зброя.

На її думку, тиск Кремля призводить до зворотного ефекту — ЄС та США не піддаються шантажу, а навпаки: формують сильну відповідь. І Україна тут - повноправний учасник коаліції.

Де саме нам потрібна допомога, яку саме допомогу ми отримуємо — про це можна прочитати між рядків спільної заяви Енергетичної ради США-ЄС, де відносинам з Україною виділено цілий розділ.

Завдання росіян — підтримка штучного дефіциту і високих цін для того, щоб отримувати надприбутки та увімкнути "Північний потік-2" без будь-якої сертифікації чи правил.

Це дасть можливість далі диктувати ціни на континенті та шантажувати Україну припиненням транзиту.

Натомість Європейська комісія та США чітко заявили, що шантаж не пройде. Вервиця газовозів, яка пливе до терміналів зрідженого газу — результат роботи дипломатів.

Газ, пише Олена Зеркаль, везтимуть навіть з Японії — після звернення Державного департаменту японці вирішили поділитися газовими резервами, щоб підтримати союзників. Що важливо, в заяві чітко зазначено: спільним завданням є забезпечити, зокрема, поставки до України та Молдови.

В документі є чітка політична заява, яка підтверджує статус України як ключового партнера ЄС і США та наголошує на важливості підтримувати енергетичну безпеку нашої країни.

Окремо в документі стоїть пункт про підтримку синхронізації української електричної мережі до європейської системи ENTSO-E.

2022 — ключовий рік. Наприкінці лютого заплановано від’єднати українську систему від мережі з Росією та Білоруссю. Кілька днів країна буде працювати без будь-якої допомоги, в рамках "енергетичного острова", і тестувати стан енергосистеми.

Якщо тести відбудуться вдало вже наступного року Україна від’єднається від Росії з Білоруссю назавжди.

Експертка зазначає, що не обійшлося і без "домашньої роботи" для України.

Спільна безпека означає не тільки допомогу союзників, але й зусилля з боку українського уряду.

В рецепті нічого нового, йдеться про продовження оголошених вже енергетичних реформ.

Докладніше - в колонці Олени Зеркаль Енергетичний вимір агресії РФ: як захищаються ЄС та Україна.