Как Украине и ЕС защититься от энергетической агрессии РФ

Ни для кого не секрет, что Москва совершает эскалацию на энергетическом фронте.

О том, что нужно делать, чтобы минимизировать влияние агрессора, читайте в колонке замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019) Елены Зеркаль Энергетическое измерение агрессии РФ: как защищаются ЕС и Украина.

Зеркаль пишет, что в государствах ЕС прекрасно понимают ситуацию и работают над тем, чтобы защититься и защитить Украину.

За последние месяцы выстроено хрупкое, но очень нужное трансатлантическое единство в поддержке интеграционных процессов Украины в сфере энергетики.

Бывшая замминистра уверена: эта поддержка важна не меньше, чем ракеты и другое оружие.

По ее мнению, давление Кремля приводит к обратному эффекту — ЕС и США не поддаются шантажу, а наоборот: формируют сильный ответ. И Украина здесь – полноправный участник коалиции.

Где именно нам нужна помощь, какую помощь мы получаем — об этом можно прочитать между строк общего заявления Энергетического совета США-ЕС, где отношениям с Украиной выделен целый раздел.

Задача россиян - поддержка искусственного дефицита и высоких цен для того, чтобы получать сверхприбыли и запустить "Северный поток-2" без какой-либо сертификации или правил.

Это позволит дальше диктовать цены на континенте и шантажировать Украину прекращением транзита.

Европейская комиссия и США четко заявили, что шантаж не пройдет. Вереница газовозов, которая плывет к терминалам сжиженного газа, — результат работы дипломатов.

Газ, пишет Елена Зеркаль, будут везти даже из Японии – после обращения Государственного департамента японцы решили поделиться газовыми резервами, чтобы поддержать союзников. Что важно, в заявлении четко указано: общей задачей является обеспечить, в частности, поставки в Украину и Молдову.

В документе есть четкое политическое заявление, подтверждающее статус Украины как ключевого партнера ЕС и США и подчеркивающее важность поддержки энергетической безопасности Украины.

Отдельно в документе стоит пункт о поддержке синхронизации украинской электрической сети в европейскую систему ENTSO-E.

2022 – ключевой год. В конце февраля намечено отсоединение украинской системы от сети с Россией и Беларусью. Несколько дней страна будет работать без какой-либо помощи в рамках "энергетического острова" и тестировать состояние энергосистемы.

Если тесты пройдут удачно, то уже в следующем году Украина отсоединится от России с Беларусью навсегда.

Эксперт отмечает, что не обошлось и без "домашней работы" для Украины.

Общая безопасность означает не только помощь союзников, но и усилия украинского правительства.

В рецепте ничего нового - речь идет о продолжении объявленных уже энергетических реформ.

Более подробно - в колонке Елены Зеркаль Энергетическое измерение агрессии РФ: как защищаются ЕС и Украина.