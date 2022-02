У Сенаті США пропонують покарати Білорусь у разі сприяння агресії РФ проти України

У Сенаті США внесли проєкт щодо відповідальності Білорусі у випадку, якщо Александр Лукашенко дозволить Росії використати її територію для вторгнення до України.

Як повідомляє "Європейська правда", про внесення проєкту "Акт щодо відповідальності Білорусі за агресію" повідомив його ініціатор, сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд.

Проєкт пропонує застосувати санкції проти Білорусі чи іншої країни, якщо та своїми діями підтримуватиме агресію РФ проти суверенітету й територіальної цілісності України.

Belarus is allowing thousands of Russian troops into their country to line the border with Ukraine. The US should make it clear that strong economic & diplomatic sanctions will be applied to any country that supports Russia’s attempts to invade Ukraine.https://t.co/X1O55HPmQO