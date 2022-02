В Сенате США предлагают наказать Беларусь в случае содействия агрессии РФ против Украины

В Сенате США внесли проект об ответственности Беларуси в случае, если Александр Лукашенко позволит России использовать её территорию для вторжения в Украину или будет содействовать иным способом.

Как сообщает "Европейская правда", о внесении проекта "Акт по ответственности Беларуси за агрессию" сообщил его инициатор, сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд, отметив, что его цель - сдержать Беларусь от таких шагов.

Проект предлагает применить санкции против Беларуси или другой страны, если она будет поддерживать агрессию РФ против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Belarus is allowing thousands of Russian troops into their country to line the border with Ukraine. The US should make it clear that strong economic & diplomatic sanctions will be applied to any country that supports Russia’s attempts to invade Ukraine.https://t.co/X1O55HPmQO