Орбан пропустил неформальную встречу ЕС по Украине и РФ ради встречи с Болсонаром

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присутствовал на дискуссии между лидерами ЕС по России и Украине, предпочитая встретиться с президентом Бразилии Жаиром Болсонару сразу после его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Лидеры ЕС прибыли в Брюссель в четверг, чтобы неформально обсудить напряженность на границе с Украиной в преддверии саммита с африканскими странами.

Орбан решил пропустить предварительные обсуждения ситуации вокруг Украины в пользу встречи с главой бразильского государства в Будапеште. При этом он не отменил участие в саммите ЕС-Африка.

В канцелярии Орбана пояснили, что премьер Венгрии ранее уже провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем по поводу российского кризиса, "и они оценили ситуацию".

Напомним, 1 февраля Орбан во время визита в Москву заявил, что считает возможным заключение договора между Россией и НАТО, который бы обеспечил безопасность в регионе. Впрочем, главной целью поездки Орбана был газовый вопрос.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не хочет размещать на территории страны дополнительные силы НАТО, поскольку не видит в этом нужды.

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