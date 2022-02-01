Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прем'єр Угорщини у Москві заявив, що угода між НАТО і Росією можлива

Вівторок, 1 лютого 2022, 19:08

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає за можливе укладення договору між Росією та НАТО, який би забезпечив безпеку в регіоні.

Про це він заявив на пресконференції із президентом РФ Владіміром Путіним у Москві, повідомляє "Європейська правда".

"Ситуація складна і розбіжності значні. Те, чого хоче Росія, міг дізнатися весь світ, і очевидно, що відповіді дані на ці побоювання, тобто потреби безпеки з боку Росії, і відповідь НАТО на них поки що дуже далекі одна від одної. Ця відстань хоч і велика, але її не можна назвати непереборною", - сказав Орбан.

Угорський прем'єр додав, що відмінності в позиціях можуть бути вирішені і можна укласти такі угоди, які гарантуватимуть безпеку Росії та будуть прийнятними для країн-членів НАТО.

"Така домовленість можлива і я сподіваюся, що переговори в наступні дні та тижні призведуть до такої угоди", - зазначив він.

Нагадаємо, США 26 січня надали письмову відповідь, у якій виключили переговори щодо нерозширення і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи. 

НАТО паралельно зі США також передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. НАТО відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль. 

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США на вимоги Кремля щодо гарантій безпеки немає позитивної реакції на головне питання.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина Росія Альянс

Статті

Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України

Але шокуючі заяви німецького віцеадмірала та резонанс, який вони спричинили - багатьох змусили замислитися і зробити висновки...
1 лютого 2022 — Христина Бондарєва, Сергій Сидоренко, Європейська правда

З Риму не втечеш: як лідера Італії вмовили йти на другий термін і що це означає для України

Результат президентських виборів в Італії став цілком позитивним для України. І це - на тлі ризиків перемоги відверто пропутінських кандидатів. 
1 лютого 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Трюдо передумав: чому Канада досі не надала Україні летальну зброю

Канада пообіцяла надати Україні летальну зброю, проте швидко передумала. Що стало причиною такого розвороту? І чи є це питання остаточно закритим?
31 січня 2022 — Дмитро Шеренговський