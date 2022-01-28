Прем’єр Угорщини Орбан поїде до Москви домовлятись про більші обсяги газу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наступного тижня поїде до Москви та зустрінеться з президентом РФ Владіміром Путіним, головною метою він називає переговори щодо газу.

Як повідомляє портал Hungary Today, про це Орбан сказав в інтерв’ю угорському Kossuth Radio, пише "Європейська правда".

Віктор Орбан розповів, що в умовах рекордних цін на енергоресурси Угорщина хоче підвищити свою енергетичну безпеку, збільшивши обсяги газу, що постачаються за угорсько-російським контрактом від вересня 2021 року.

Орбан відповів на закиди опозиції про те, що їде до РФ "за наказом Путіна", сказавши, що угорцям "добре відомо, що нам не можуть наказати кудись їхати".

"Угорщина - суверенна держава, її уряд і лідери діють у суверенний спосіб", - сказав він.

Прем’єр зазначив, що перед візитом проведе консультації "з НАТО, ЄС і ключовими політиками з керівництва ЄС", і що робив це "перед кожною такою зустріччю".

Орбан зазначив, що на переговорах "неуникно" обговорюватимуть не тільки економічні питання, а й питання європейської безпеки.

"Позиція Угорщини зрозуміла: ми зацікавлені у збереженні миру", - наголосив прем’єр.

Нагадаємо, у вересні Угорщина попри критику України підписала новий довгостроковий договір про постачання газу з Росією. У відповідь Україна скасувала заплановану зустріч міжурядової комісії в Будапешті.

З 1 жовтня "Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну.

Наприкінці грудня Україна домовилась з Угорщиною про гарантовані потужності постачання газу.

Детальніше про угорський контракт із "Газпромом" - у статті "Газова війна" з Угорщиною: навіщо Орбан погодився на роль гібридної зброї РФ.