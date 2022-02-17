ЄС готовий запровадити жорсткий пакет санкцій проти Росії, як тільки буде потрібно - Боррель

Європейський Союз готовий запровадити жорсткий пакет санкцій проти Росії як тільки буде потрібно.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише "Європейська правда"

"Ми вже підготували повний пакет санкцій. Ми над цим працюємо, і я підтримував зв’язок із США та всіма країнами-однодумцями за технічної підтримки Європейської комісії. У нас підготовлений дуже жорсткий пакет", – сказав Боррель.

Виступаючи напередодні неформальної зустрічі ЄС для обговорення російської кризи, Боррель повторив, що ЄС досі вірить у дипломатичний процес і зосередить зусилля на дипломатії, але попередив, що ЄС діятиме рішуче у разі необхідності.

"Якщо буде агресія, я негайно закличу Раду із закордонних справ запропонувати пакет санкцій, і я впевнений, що, навіть якщо потрібна буде одностайність, Рада їх схвалить. Коли настане момент, ми будемо діяти рішуче, якщо цього вимагатиме рівень інтенсивності агресії", - сказав Боррель, додавши, що енергетика буде найважливішим елементом нових санкцій..

Нагадаємо, напередодні Європарламент провів дебати щодо України за участі лідерів інституцій ЄС, а лідери політичних груп виступили із заявою щодо поточної ситуації.

Також Європарламент абсолютною більшістю голосів підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні пакет макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро.

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