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Глава МЗС Угорщини: ми не погодимося розміщувати додаткові сили НАТО

Четвер, 10 лютого 2022, 14:37

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не хоче розміщувати на території країни додаткові сили НАТО, оскільки не бачить у цьому потреби. 

Як повідомляє Euronews, про це він сказав у телеефірі, пише "Європейська правда".

"Ми на це не погоджувалися і не погодимося, тому що на території Угорщини вже є сили НАТО - це її армія, збройні сили Угорщини, які належно підготовлені, щоб гарантувати безпеки країни. Тож немає необхідності розміщувати на території Угорщини додаткові сили", - сказав Петер Сійярто.

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Він зазначив, що вбачає серйозні загрози для країн Центральної Європи у разі ескалації напруги. 

"Потрібно зробити усе, щоб уникнути найгіршого сценарію. Нам потрібно вкладатися у дипломатію, у діалог. І ми закликаємо РФ та наших західних союзників - великі, сильні країни - не втрачати надію на мирне врегулювання", - додав він. 

Таку ж позицію раніше озвучив і міністр оборони Угорщини, зауваживши, що важливо "не створювати ситуацію, коли люди стурбовані демонстрацією сил". 

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1 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Москви заявив, що вважає за можливе укладення договору між Росією та НАТО, який би забезпечив безпеку в регіоні. Втім, головною метою поїздки Орбана було газове питання.

Перед візитом та після нього прем'єр провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Угорська опозиція раніше закликала Віктора Орбана скасувати зустріч, заявляючи, що у поточній ситуації вона є шкідливою і суперечить  національним інтересам Угорщини.

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