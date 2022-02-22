На що потрібно звернути увагу у промові Зеленського у Мюнхені

У Мюнхені, на думку великої кількості людей, президент України Володимир Зеленський виступив із справді сильною промовою.

Західній аудиторії мали зайти меседжі про уроки минулого століття (зокрема, про Данциг і Дюнкерк), про важливість, скільки нас, а не скільки їх, про допомогу Україні як внесок у власну безпеку…

Про те, на що потрібно звернути увагу у промові Зеленського читайте в колонці директора Європейської програми, Міжнародного фонду "Відродження" Дмитра Шульги Зеленський у Мюнхені: що почув Захід у промові українського президента.

Автор не розуміє, навіщо Україні підтримувати французько-московитський дискурс про "нову архітектуру/систему європейської безпеки".

На його думку, Україні потрібно відновлювати нинішню, щоб вона працювала.

Інакше, якщо Україна каже про "нову" систему, то приймає, що наявні правила та норми міжнародного права вже не актуальні. Дмитро Шульга підкреслює, що це зовсім не в інтересах України, адже саме московити зараз намагаються переглянути наявну систему, що склалася після холодної війни.

Автор колонки вважає правильними тези: не обмежуватися Мінськом і Нормандією у пошуку шляхів миру, а також ініціювати (вчетверте) консультації у рамках Будапештського меморандуму.

За словами Шульги, пригадувати Будапешт потрібно – але не для того, аби відновити ядерну зброю, а для того, аби підкреслити моральні зобов’язання США (а отже, стимулювати їхню більшу допомогу) і виключити у майбутньому подібні домовленості за рахунок України.

Заклик президента про скликання саміту держав, постійних членів Ради Безпеки ООН, за участю України, Німеччини та Туреччини автору резонує через те, що у переліку немає згадки про Польщу.

Ну і останнє. Всі ці пропозиції – про потребу України мати безпекові гарантії, яких у нас наразі немає.

Президент закликав членів НАТО бути чесними перед Україною. Не впевнений, що нам сподобається очікувана відповідь – вона і так очевидна: ніхто з них зараз не готовий надсилати війська і вмирати за Київ чи за Маріуполь, максимум допомоги – це надання зброї і запровадження санкцій. І це вже добре.

Але давайте і ми будемо чесними перед собою: гарантія безпеки України – власні Збройні сили. І, швидше за все, так буде і надалі.

Докладніше - у колонці Дмитра Шульги Зеленський у Мюнхені: що почув Захід у промові українського президента.