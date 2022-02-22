На что следует обратить внимание в речи Зеленского в Мюнхене

В Мюнхене, по мнению многих людей, президент Украины Владимир Зеленский выступил с действительно сильной речью.

Западной аудитории должны были зайти месседжи об уроках прошлого века (в частности, о Данциге и Дюнкерке), о важности, сколько нас, а не сколько их, о помощи Украине как вкладе в собственную безопасность…

О том, на что нужно обратить внимание в речи Зеленского, читайте в колонке директора Европейской программы, Международного фонда "Возрождение" Дмитрия Шульги Зеленский в Мюнхене: что услышал Запад в речи украинского президента.

Автор не понимает, зачем Украине поддерживать французско-московитский дискурс о "новой архитектуре/системе европейской безопасности".

По его мнению, Украине нужно восстанавливать нынешнюю, чтобы она работала.

Иначе, если Украина говорит о "новой" системе, то принимает, что существующие правила и нормы международного права уже не актуальны. Дмитрий Шульга подчеркивает, что это вовсе не в интересах Украины, ведь именно московиты сейчас пытаются пересмотреть сложившуюся систему после холодной войны.

Автор колонки считает правильными тезисы: не ограничиваться Минском и Нормандией в поиске путей мира, а также инициировать (четвертые) консультации в рамках Будапештского меморандума.

По словам Шульги, вспоминать Будапешт нужно – но не для того, чтобы восстановить ядерное оружие, а для того, чтобы подчеркнуть моральные обязательства США (а значит стимулировать их большую помощь) и исключить в будущем подобные договоренности за счет Украины.

Призыв президента о созыве саммита государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, с участием Украины, Германии и Турции автору резонирует из-за того, что в перечне нет упоминания о Польше.

Ну и последнее – обо всех этих предложениях о необходимости Украины иметь гарантии безопасности, которых пока нет.

Президент призвал членов НАТО быть честными перед Украиной. Не уверен, что нам понравится ожидаемый ответ – он и так очевиден: никто из них сейчас не готов отправлять войска и умирать за Киев или Мариуполь, максимум помощи – это предоставление оружия и введение санкций. И это уже хорошо.

Но давайте и мы будем честны перед собой: гарантия безопасности Украины – собственные Вооруженные силы. И, скорее всего, так будет и дальше.

Более подробно - в колонке Дмитрия Шульги Зеленский в Мюнхене: что услышал Запад в речи украинского президента.