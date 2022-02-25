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Эрдоган: НАТО должен быть более решительным и не ограничиваться заявлениями по Украине

Пятница, 25 февраля 2022, 14:05

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО должен делать более конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что, к сожалению, Евросоюз и все придерживающиеся прозападных взглядов до сих пор не продемонстрировали серьезной и решительной позиции по украинскому вопросу.

"Только и делают, что выступают со множеством советов в адрес Украины. Конкретных шагов нет. Советы звучат до сих пор. На сегодняшнем саммите НАТО будут обсуждаться шаги по этому вопросу", - сказал турецкий президент.

Как известно, Североатлантический альянс собирает срочный саммит по видеосвязи 25 февраля, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Как сообщалось, Европейский Союз на прошедшем без пресс-конференции и без обнародования деталей заседании минувшей ночью согласовал мощный санкционный пакет.

Как сообщалось, ранее в МИД собрали вместе в инфографику санкционные меры государств мира.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

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