У США відреагували на рішення Путіна привести ядерні війська в режим готовності

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що наказ президента держави-агресора Владіміра Путіна привести російські сили стримування, які включають ядерну зброю, у режим підвищеної бойової готовності є неприйнятною ескалацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Це означає, що президент Путін продовжує загострювати цю війну абсолютно неприйнятним способом, і ми повинні продовжувати зупиняти його дії найсильнішим чином", - сказала вона.

27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

Путін обґрунтував таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО.

"Західні країни здійснюють не лише недружні дії щодо нашої країни в економічній сфері, я маю на увазі нелегітимні санкції, але вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни", - сказав він.

Нагадаємо, в ніч на 27 лютого лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій, який включає відключення від платіжної системи SWIFT окремих банків та заборону продажу "золотих паспортів" заможним росіянам.

Детальніше читайте у статті "Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції"