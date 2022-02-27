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Поляки вірять, що згодом Путін нападе на них – опитування

Неділя, 27 лютого 2022, 23:25

74% поляків вважають вірогідність нападу РФ на Польщу "високою" чи "середньою".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, поро це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом ринкових і соціальних досліджень IBRiS 25 лютого 2022 року – тобто на другий день російської агресії проти України.

IBRiS поставив полякам таке запитання: "Наскільки за шкалою від 0 до 10 ви б оцінили ризик того, що Польща може стати об’єктом прямого нападу Росії?" "0" означало, що такої можливості не було, а "10" означало, що напад на Польщу обов’язково відбудеться.

На "низький чи ні" ризик такого сценарію вказали понад 25%  респондентів. Проте "середній ризик" помічає кожен другий респондент (51%). Також більше 23% респондентів сприймають цей ризик як "високий або дуже високий".

Показово, що серед респондентів від 18 до 29 років "високий або дуже високий" ризик нападу вважають аж 65% респондентів.

Згідно з даними опитування, люди з вищою освітою більше вірять у високий ризик нападу Росії на Польщу (29%), ніж ті, хто декларує початкову освіту (12%).

Також є різниця в оцінках між виборцями опозиції (29% вважають вірогідність такого ризику високою) та правлячої партії (13%).

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Польща

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