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Глава комітету парламенту Фінляндії подав у відставку через твіт про членство України в НАТО

Середа, 9 лютого 2022, 10:15

Глава комітету із закордонних справ парламенту Фінляндії Міка Ніікко подав у відставку зі своєї посади після публікації твіта з позицією про Україну й НАТО, яка суперечить зовнішньополітичній позиції країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Міка Ніікко входить до фракції правопопулістської партії "Справжні фіни" (Perussuomalaiset).

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В опублікованому раніше твіті про Україну політик заявив, що президенту Франції Еммануелю Макрону слід прямо сказати, що Україна не може стати членом НАТО.

Пізніше Ніікко довелось вибачатися за свою заяву. Він видалив цей твіт і уточнив, що мав на увазі, що перспектива вступу України до Північноатлантичного військового альянсу "нереалістична". 

Також він заявив, що підтримує суверенітет України.

Твіт Ніікко викликав обурені реакції, оскільки він суперечить офіційній зовнішньополітичній лінії Фінляндії, згідно з якою будь-яка держава має право самостійно приймати рішення у сфері зовнішньої політики.

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Як відомо, Фінляндія не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом і заявляє, що має право подати заявку, якщо захоче. Останнім часом у фінському суспільстві зростає підтримка потенційного вступу в НАТО, хоча різні опитування наводять різні цифри. 

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна наразі не планує вступати в НАТО.

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Фінляндія Україна-НАТО Російська криза

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