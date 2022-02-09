Глава комитета парламента Финляндии подал в отставку из-за твита о членстве Украины в НАТО

Глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Мика Ниикко подал в отставку со своей должности после публикации твита с позицией об Украине и НАТО, противоречащей внешнеполитической позиции страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Мика Ниикко входит во фракцию правопопулистской партии "Настоящие финны" (Perussuomalaiset).

В опубликованном ранее твите об Украине политик заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону следует прямо сказать, что Украина не может стать членом НАТО.

Позже Ниикко пришлось извиняться за свое заявление. Он удалил этот твит и уточнил, что имел в виду, что перспектива вступления Украины в Североатлантический военный альянс "нереалистическая".

Также он заявил, что поддерживает суверенитет Украины.

Твит Ниикко вызвал возмущенные реакции, поскольку он противоречит официальной внешнеполитической линии Финляндии, согласно которой любое государство имеет право самостоятельно принимать решения в области внешней политики.

Как известно, Финляндия не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом и заявляет, что имеет право подать заявку, если захочет. В последнее время в финском обществе растет поддержка потенциального вступления в НАТО, хотя разные опросы приводят разные цифры.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна пока не планирует вступать в НАТО.

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