Британія прийняла групу онкохворих українських дітей з родинами
До Британії на лікування прибула група важкохворих українських дітей, які хворіють на рак.
Про це у неділю ввечері повідомив міністр охорони здоров’я Саджид Джавід, пише "Європейська правда".
"Я можу підтвердити, що сьогодні ввечері 21 дуже хвора на рак українська дитина благополучно приземлилася у Великій Британії. Національна служба охорони здоров'я Англії тепер гарантує, що вони отримають життєво важливу допомогу в безпеці", - повідомив Саджид Джавід у Twitter.
I can confirm that 21 very ill Ukrainian children with cancer have landed safely in UK this evening. @NHSEngland will now ensure they get life-saving care in safety.— Sajid Javid (@sajidjavid) March 13, 2022
Hugely grateful to everyone involved in helping get these children and their families here.
Він висловив велику подяку всім, хто допоміг доставити українських дітей та їхні сім'ї до Британії.
Нагадаємо, уряд Великої Британії ухвалив схему допомоги, що дозволить розміщуватися у країні тим біженцям, що не мають родичів у країні.