Британія прийняла групу онкохворих українських дітей з родинами 

До Британії на лікування прибула група важкохворих українських дітей, які хворіють на рак.

Про це у неділю ввечері повідомив міністр охорони здоров’я Саджид Джавід, пише "Європейська правда".

"Я можу підтвердити, що сьогодні ввечері 21 дуже хвора на рак українська дитина благополучно приземлилася у Великій Британії. Національна служба охорони здоров'я Англії тепер гарантує, що вони отримають життєво важливу допомогу в безпеці", - повідомив Саджид Джавід у Twitter.

I can confirm that 21 very ill Ukrainian children with cancer have landed safely in UK this evening. @NHSEngland will now ensure they get life-saving care in safety.



Hugely grateful to everyone involved in helping get these children and their families here.