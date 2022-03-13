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Британія прийняла групу онкохворих українських дітей з родинами 

Неділя, 13 березня 2022, 23:21

До Британії на лікування прибула група важкохворих українських дітей, які хворіють на рак.

Про це у неділю ввечері повідомив міністр охорони здоров’я Саджид Джавід, пише "Європейська правда".

"Я можу підтвердити, що сьогодні ввечері 21 дуже хвора на рак українська дитина благополучно приземлилася у Великій Британії. Національна служба охорони здоров'я Англії тепер гарантує, що вони отримають життєво важливу допомогу в безпеці", - повідомив Саджид Джавід у Twitter.

Він висловив велику подяку всім, хто допоміг доставити українських дітей та їхні сім'ї до Британії.

Нагадаємо, уряд Великої Британії ухвалив схему допомоги, що дозволить розміщуватися у країні тим біженцям, що не мають родичів у країні.

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