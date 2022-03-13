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Британия приняла группу онкобольных украинских детей с семьями

Воскресенье, 13 марта 2022, 23:21

В Британию на лечение прибыла группа тяжелобольных украинских детей, болеющих раком.

Об этом в воскресенье вечером сообщил министр здравоохранения Саджид Джавид, пишет "Европейская правда".

"Я могу подтвердить, что сегодня вечером 21 очень больной раком украинский ребенок благополучно приземлился в Великобритании. Национальная служба здравоохранения Англии теперь гарантирует, что они получат жизненно важную помощь в безопасности", - сообщил Саджид Джавид в Twitter.

Он выразил благодарность всем, кто помог доставить украинских детей и их семьи в Британию.

Напомним, правительство Великобритании приняло схему помощи, которая позволит размещаться в стране тем беженцам, у которых нет родственников в стране.

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