Британия приняла группу онкобольных украинских детей с семьями

В Британию на лечение прибыла группа тяжелобольных украинских детей, болеющих раком.

Об этом в воскресенье вечером сообщил министр здравоохранения Саджид Джавид, пишет "Европейская правда".

"Я могу подтвердить, что сегодня вечером 21 очень больной раком украинский ребенок благополучно приземлился в Великобритании. Национальная служба здравоохранения Англии теперь гарантирует, что они получат жизненно важную помощь в безопасности", - сообщил Саджид Джавид в Twitter.

I can confirm that 21 very ill Ukrainian children with cancer have landed safely in UK this evening. @NHSEngland will now ensure they get life-saving care in safety.



Hugely grateful to everyone involved in helping get these children and their families here.