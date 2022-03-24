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Банки РФ, Волошин, падчерка Лаврова: Британія суттєво розширила антиросійські санкції

Четвер, 24 березня 2022, 12:09

Глава МЗС Британії Ліз Трасс оголосила про введення санкцій проти ще 65 фізичних та юридичних осіб через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомила пресслужба британського уряду,  пише "Європейська правда".

Нові британські санкції спрямовані на ключові галузі, що підтримують незаконне вторгнення Росії, включаючи "Російські залізниці" та оборонну компанію "Кронштадт", основного виробника російських безпілотників. 

Група "Вагнера", якій, за повідомленнями, було доручено вбити президента  Володимира Зеленського, також потрапила під санкції.

Під обмеження потрапили ще шість банків, у тому числі "Альфа-банк", співзасновниками якого є олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен і Герман Хан, які раніше потрапили під санкції. 

Під санкції також потрапив найбільший у світі виробник алмазів "Алроса".

Під санкції потрапили також нафтовий магнат-мільярдер  і партнер Романа Абрамовича Євген Швідлер, засновник "Тінькофф банку" Олег Тіньков, Герман Греф, генеральний директор найбільшого російського банку "Сбербанк", і Поліна Ковальова, падчерка міністра закордонних справ Сергєя Лаврова, яка володіє нерухомістю в обсязі близько 4 мільйонів фунтів стерлінгів у Лондоні. 

Призначена Росією "мером" Мелітополя Галина Данильченко також потрапила під санкції — це вперше обмеження ввели проти людини за співпрацю з російськими окупаційними військами.

Під санкціями також опинився депутат від "ОПЗЖ" Олег Волошин і ексрегіонал Володимир Сівкович.

Як повідомлялося, Джонсон виступив за обмеження проти золотого резерву РФ і нові SWIFT-санкції

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Війна з РФ Велика Британія санкції

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