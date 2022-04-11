Грузія і Молдова отримали від ЄС опитувальники щодо статусу кандидата

Європейський комісар з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї в понеділок передав міністру закордонних справ Грузії Іллі Дарчіашвілі та міністру закордонних справ Молдови Ніку Попеску опитувальники про членство в Європейському Союзі.

Про це Варгеї повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

Після того, як влада двох країн дасть відповіді на запитання з анкети, Європейська комісія підготує свій звіт і передасть його до Європейської ради.

"Це перший крок на вашому європейському шляху. Ми готові працювати з вами дуже швидко, щоб надати думку Європейській раді, як це потрібно", - зазначив Варгеї, коментуючи передачу документа грузинському міністру.

I handed over the questionnaire on #EU 🇪🇺 application to Foreign Minister of #Georgia 🇬🇪 @iliadarch in Luxembourg today: ‘This is the first step on your European path. We are ready to work with you very fast to deliver the opinion to the European Council as requested.´ pic.twitter.com/qfANjr4H7V — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 11, 2022

Пізніше пресслужба Ради ЄС оприлюднила відео з аналогічною церемонією з молдовським міністром.

Молдова і Грузія вирішили подати заявку на членство в ЄС слідом за Україною, яка пішла на цей крок після початку російського вторгнення.

Нагадаємо, у п’ятницю під час візиту до Києва глава Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн передала опитувальник щодо членства в ЄС особисто президенту Володимиру Зеленському.

За словами глави держави, Україна за тиждень готова дати всі відповіді на питання для отримання кандидатського статусу.

Як відомо, уряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС у червні.

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