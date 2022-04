Грузія і Молдова отримали від ЄС опитувальники щодо статусу кандидата

Європейський комісар з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї в понеділок передав міністру закордонних справ Грузії Іллі Дарчіашвілі та міністру закордонних справ Молдови Ніку Попеску опитувальники про членство в Європейському Союзі.

Про це Варгеї повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

Після того, як влада двох країн дасть відповіді на запитання з анкети, Європейська комісія підготує свій звіт і передасть його до Європейської ради.

"Це перший крок на вашому європейському шляху. Ми готові працювати з вами дуже швидко, щоб надати думку Європейській раді, як це потрібно", - зазначив Варгеї, коментуючи передачу документа грузинському міністру.

