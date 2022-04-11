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Грузія і Молдова отримали від ЄС опитувальники щодо статусу кандидата

Понеділок, 11 квітня 2022, 14:15

Європейський комісар з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї в понеділок передав міністру закордонних справ Грузії Іллі Дарчіашвілі та міністру закордонних справ Молдови Ніку Попеску опитувальники про членство в Європейському Союзі.

Про це Варгеї повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

Після того, як влада двох країн дасть відповіді на запитання з анкети, Європейська комісія підготує свій звіт і передасть його до Європейської ради. 

"Це перший крок на вашому європейському шляху. Ми готові працювати з вами дуже швидко, щоб надати думку Європейській раді, як це потрібно", - зазначив Варгеї, коментуючи передачу документа грузинському міністру. 

Пізніше пресслужба Ради ЄС оприлюднила відео з аналогічною церемонією з молдовським міністром.

Молдова і Грузія вирішили подати заявку на членство в ЄС слідом за Україною, яка пішла на цей крок після початку російського вторгнення.

Нагадаємо, у п’ятницю під час візиту до Києва глава Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн передала опитувальник щодо членства в ЄС особисто президенту Володимиру Зеленському.

Євросоюз передав Києву опитувальник для отримання статусу кандидата

За словами глави держави, Україна за тиждень готова дати всі відповіді на питання для отримання кандидатського статусу.

Як відомо, уряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС у червні.

Дивіться пояснення заступника глави ОПУ Ігоря Жовкви у відеоінтерв’ю "Україна отримала документи від ЄС. Коли буде вступ? Чи не заблокує Угорщина?"

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