Грузия и Молдова получили от ЕС опросники по статусу кандидата

Европейский комиссар по соседству и расширению ЕС Оливер Вархеи в понедельник передал министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили и министру иностранных дел Молдовы Нику Попеску опросники о членстве в Европейском Союзе.

Об этом Вархеи сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

После того как власти двух стран ответят на вопросы анкеты, Европейская комиссия подготовит свой отчет и передаст его в Европейский совет.

"Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать с вами очень быстро, чтобы дать мнение Европейскому совету", - отметил Вархеи, комментируя передачу документа грузинскому министру.

I handed over the questionnaire on #EU 🇪🇺 application to Foreign Minister of #Georgia 🇬🇪 @iliadarch in Luxembourg today: ‘This is the first step on your European path. We are ready to work with you very fast to deliver the opinion to the European Council as requested.´ pic.twitter.com/qfANjr4H7V — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 11, 2022

Позже пресс-служба Совета ЕС обнародовала видео с аналогичной церемонией с молдавским министром.

Молдова и Грузия решили подать заявку на членство в ЕС вслед за Украиной, которая пошла на этот шаг после начала российского вторжения.

Напомним, в пятницу во время визита в Киев глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен передала опросник по поводу членства в ЕС лично президенту Владимиру Зеленскому.

По словам главы государства, Украина через неделю готова дать все ответы на вопросы для получения кандидатского статуса.

Как известно, правительство ожидает предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.

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