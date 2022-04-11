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Грузия и Молдова получили от ЕС опросники по статусу кандидата

Понедельник, 11 апреля 2022, 14:15

Европейский комиссар по соседству и расширению ЕС Оливер Вархеи в понедельник передал министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили и министру иностранных дел Молдовы Нику Попеску опросники о членстве в Европейском Союзе.

Об этом Вархеи сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

После того как власти двух стран ответят на вопросы анкеты, Европейская комиссия подготовит свой отчет и передаст его в Европейский совет.

"Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать с вами очень быстро, чтобы дать мнение Европейскому совету", - отметил Вархеи, комментируя передачу документа грузинскому министру. 

Позже пресс-служба Совета ЕС обнародовала видео с аналогичной церемонией с молдавским министром.

Молдова и Грузия решили подать заявку на членство в ЕС вслед за Украиной, которая пошла на этот шаг после начала российского вторжения.

Напомним, в пятницу во время визита в Киев глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен передала опросник по поводу членства в ЕС лично президенту Владимиру Зеленскому.

Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата

По словам главы государства, Украина через неделю готова дать все ответы на вопросы для получения кандидатского статуса.

Как известно, правительство ожидает предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.

Смотрите объяснение заместителя главы ОПУ Игоря Жовквы в видеоинтервью "Украина получила документы от ЕС. Когда будет вступление? Не заблокирует ли Венгрия?"

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Вступление в ЕС Грузия Молдова

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