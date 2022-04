Грузия и Молдова получили от ЕС опросники по статусу кандидата

Европейский комиссар по соседству и расширению ЕС Оливер Вархеи в понедельник передал министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили и министру иностранных дел Молдовы Нику Попеску опросники о членстве в Европейском Союзе.

Об этом Вархеи сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

После того как власти двух стран ответят на вопросы анкеты, Европейская комиссия подготовит свой отчет и передаст его в Европейский совет.

"Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать с вами очень быстро, чтобы дать мнение Европейскому совету", - отметил Вархеи, комментируя передачу документа грузинскому министру.

I handed over the questionnaire on #EU 🇪🇺 application to Foreign Minister of #Georgia 🇬🇪 @iliadarch in Luxembourg today: ‘This is the first step on your European path. We are ready to work with you very fast to deliver the opinion to the European Council as requested.´ pic.twitter.com/qfANjr4H7V