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Чеські дипломати повернулися до Києва

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Середа, 13 квітня 2022, 19:50

Чеські дипломати повернулися до української столиці та підняли біло-червоно-синій національний прапор своєї країни перед будівлею посольства в середу.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни, пише "Європейська правда".

"У Києві знову замайорів чеський прапор - повернулися чеські дипломати. Це один із багатьох кроків, якими ми підтримуємо Україну. Чехія стояла і завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Одразу після початку російського вторгнення 24 лютого Чеська Республіка евакуювала співробітників свого посольства з Києва.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив про плани повернути чеських дипломатів до Києва 9 квітня. 

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