Чеські дипломати повернулися до Києва

Чеські дипломати повернулися до української столиці та підняли біло-червоно-синій національний прапор своєї країни перед будівлею посольства в середу.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни, пише "Європейська правда".

"У Києві знову замайорів чеський прапор - повернулися чеські дипломати. Це один із багатьох кроків, якими ми підтримуємо Україну. Чехія стояла і завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

The 🇨🇿 flag is flying again above the Czech Embassy in Kyiv. Our diplomats are back. This is one of the many steps we are taking to show our support for Ukraine 🇺🇦. Czechia will always stand with Ukraine. pic.twitter.com/omSLAqOEjY