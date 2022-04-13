Чеські дипломати повернулися до Києва
Середа, 13 квітня 2022, 19:50
Чеські дипломати повернулися до української столиці та підняли біло-червоно-синій національний прапор своєї країни перед будівлею посольства в середу.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни, пише "Європейська правда".
"У Києві знову замайорів чеський прапор - повернулися чеські дипломати. Це один із багатьох кроків, якими ми підтримуємо Україну. Чехія стояла і завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.
The 🇨🇿 flag is flying again above the Czech Embassy in Kyiv. Our diplomats are back. This is one of the many steps we are taking to show our support for Ukraine 🇺🇦. Czechia will always stand with Ukraine. pic.twitter.com/omSLAqOEjY— Czech MFA (@CzechMFA) April 13, 2022
Одразу після початку російського вторгнення 24 лютого Чеська Республіка евакуювала співробітників свого посольства з Києва.
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив про плани повернути чеських дипломатів до Києва 9 квітня.