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Туреччина відмовилася від участі у навчаннях НАТО в Греції

Субота, 30 квітня 2022, 15:44

Туреччина вирішила не брати участь у навчаннях НАТО, які пройдуть у Греції, звинувативши Афіни в тому, що вони змінили на свою користь розмежування повітряного простору між двома країнами.

Про це повідомляє турецький телеканал NTV, пише "Європейська правда".

Навчання під назвою "Зустріч з тигром" проводяться щороку у різних країнах, щоб наголосити на солідарності країн-учасниць. На цей раз їх планується провести в Греції з 9 по 20 травня.

За даними турецьких ЗМІ, Греція, яка як приймаюча сторона підготувала текст технічного регламенту для виконання заходів перед кожним навчанням, внесла доповнення "спрямовані проти Туреччини", які "маніпулюють" кордонами, особливо повітряним простором над Егейським морем.

Командування турецьких ВПС вимагало змінити технічний регламент, але вимоги Туреччини не були прийняті Грецією.

Після цього турецькі ВПС відмовилися від участі в навчаннях та передали цю інформацію Афінам.

Як відомо, Греція та Туреччина сперечаються щодо морських та повітряних кордонів, Афіни регулярно звинувачують Анкару в тому, що її військові літаки порушують повітряний простір.

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Греція Туреччина Альянс

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