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Країни Балтії і Польща готують транспортну блокаду РФ і Білорусі - Мініфраструктури

Понеділок, 4 квітня 2022, 12:21

Країни Балтії та Польща готують в найближчі 48-72 години почнуть процес транспортної блокаду Росії та Білорусі.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Минулого тижня ми офіційно звернутися до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з РФ та Республікою Білорусь. Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату", - написав він.

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За словами Найєма,  у разі ухвалення позитивного рішення, кордони з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті, а отже автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.

Як повідомлялося, з 1 квітня російський природний газ більше не надходить до Латвії, Естонії та Литви

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Війна з РФ Білорусь Росія Польща

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