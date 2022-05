Міноборони Британії: Для Путіна не може бути дня перемоги, лише безчестя і поразка в Україні

Глава Міноборони Британії Бен Воллес заявив, що для президента РФ Владіміра Путіна не може бути жодного дня перемоги, на нього чекає безчестя і поразка в Україні.

Про це він сказав під час промови в Національному музеї армії, фрагменти якої наводить Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

"For Putin, there can be no 'Victory Day', only dishonour and surely defeat in Ukraine." - @BWallaceMP



The Defence Secretary, Ben Wallace, delivered a speech at the National Army Museum earlier today.



🇺🇦 #StandwithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HSEGGPyFhZ