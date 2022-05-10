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Минобороны Британии: Для Путина не может быть дня победы, только бесчестие и поражение в Украине

Вторник, 10 мая 2022, 07:39

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что для президента РФ Владимира Путина не может быть ни одного дня победы, его ждет бесчестие и поражение в Украине.

Об этом он сказал во время речи в Национальном музее армии, фрагменты которой приводит Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

"Мы все хотим, чтобы эта нелепая война не происходила, но как подавляющее большинство мира мы не можем стоять в стороне, оставив Украину без средств защищать себя", - сказал он.

"Взгляните на абсурдность российских генералов, сверкающих в своих парадных униформах, медалях и наградах. Они соучастники. И для них, и для Путина не может быть ни дня победы, только бесчестие и непременное поражение в Украине" - заявил Воллес.

Он сказал, что действия российской армии "порочат" бойцов страны времен Второй мировой войны и призвал привлечь российских генералов к ответственности.

Уоллес указал на нападения на мирных жителей, на женщин и детей, а также на случаи сексуального насилия. Он сказал, что все профессиональные солдаты "должны быть поражены" поведением русской армии.

Позже, выступая на отдельном мероприятии в Королевском колледже Лондона, Уоллес сказал, что "жестокость" России в Украину может послать "невероятно опасный" сигнал, если Путин добьется успеха.

Министр обороны сказал, что если РФ выиграет войну после того, как ее военные совершили убийства и изнасилования, а также бомбили гражданские территории, это будет указывать государствам во всем мире, что им "просто нужно быть жесточайшими", чем другие, чтобы достичь своих целей.

"Если Путин добьется успеха в Украине, то бодрствуйте", – сказал он.

Бен Воллес также заявил, что российский президент Владимир Путин и его ближайшее окружение должны разделить ту же участь, что и нацисты, потерпевшие поражение и представшие перед Нюрнбергским процессом.

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Война с РФ Великобритания Путин

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