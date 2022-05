Минобороны Британии: Для Путина не может быть дня победы, только бесчестие и поражение в Украине

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что для президента РФ Владимира Путина не может быть ни одного дня победы, его ждет бесчестие и поражение в Украине.

Об этом он сказал во время речи в Национальном музее армии, фрагменты которой приводит Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

"For Putin, there can be no 'Victory Day', only dishonour and surely defeat in Ukraine." - @BWallaceMP



