Генсек НАТО захворів на коронавірус

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг здав позитивний результат на COVID-19.

Про це повідомила у Twitter речниця генсека Оана Лунгеску, пише "Європейська правда".

"Він повністю щеплений та ревакцинований, у нього легкі симптоми. Дотримуючись бельгійських медичних рекомендацій, він продовжить виконувати свої обов'язки, працюючи вдома", - йдеться у повідомленні.

#NATO Secretary General @jensstoltenberg has tested positive for Covid19. He is fully vaccinated and boosted & has mild symptoms. Following Belgian medical guidelines, he will continue to fulfil his duties working from home.