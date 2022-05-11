Генсек НАТО захворів на коронавірус
Середа, 11 травня 2022, 07:17
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг здав позитивний результат на COVID-19.
Про це повідомила у Twitter речниця генсека Оана Лунгеску, пише "Європейська правда".
"Він повністю щеплений та ревакцинований, у нього легкі симптоми. Дотримуючись бельгійських медичних рекомендацій, він продовжить виконувати свої обов'язки, працюючи вдома", - йдеться у повідомленні.
#NATO Secretary General @jensstoltenberg has tested positive for Covid19. He is fully vaccinated and boosted & has mild symptoms. Following Belgian medical guidelines, he will continue to fulfil his duties working from home.— Oana Lungescu (@NATOpress) May 10, 2022
Зазначимо, що на 14-15 травня у Берліні заплановано неформальну зустріч міністра оборони країн НАТО, яку мав очолити Столтенберг.
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