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Генсек НАТО захворів на коронавірус

Середа, 11 травня 2022, 07:17

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг здав позитивний результат на COVID-19.

Про це повідомила у Twitter речниця генсека Оана Лунгеску, пише "Європейська правда".

"Він повністю щеплений та ревакцинований, у нього легкі симптоми. Дотримуючись бельгійських медичних рекомендацій, він продовжить виконувати свої обов'язки, працюючи вдома", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на 14-15 травня у Берліні заплановано неформальну зустріч міністра оборони країн НАТО, яку мав очолити Столтенберг.

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Столтенберг Коронавірус

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