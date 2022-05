Генсек НАТО заболел коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сдал положительный результат на COVID-19.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генсека Оана Лунгеску, пишет "Европейская правда".

"Он полностью привит и ревакцинирован, у него легкие симптомы. Следуя бельгийским медицинским рекомендациям, он продолжит выполнять свои обязанности, работая дома", - говорится в сообщении.

#NATO Secretary General @jensstoltenberg has tested positive for Covid19. He is fully vaccinated and boosted & has mild symptoms. Following Belgian medical guidelines, he will continue to fulfil his duties working from home.