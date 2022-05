Из плена боевиков на Донбассе освободился сотрудник миссии ОБСЕ

Один из четырех сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, попавший в плен боевиков, был освобожден из плена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

"Призываю освободить трех других коллег, которые все еще находятся в Донецке и Луганске, и продолжу без устали работать для их немедленного возвращения к семьям", - написала Шмид в Twitter.

Она не уточнила, когда именно был освобожден работник СММ ОБСЕ.

Very relieved about the release of one @OSCE_SMM national mission member.



I urge for the release of the three colleagues who remain in detention in Donetsk and Luhansk and will continue to work tirelessly for their immediate return to their loved ones.