Из плена боевиков на Донбассе освободился сотрудник миссии ОБСЕ
Один из четырех сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, попавший в плен боевиков, был освобожден из плена.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.
"Призываю освободить трех других коллег, которые все еще находятся в Донецке и Луганске, и продолжу без устали работать для их немедленного возвращения к семьям", - написала Шмид в Twitter.
Она не уточнила, когда именно был освобожден работник СММ ОБСЕ.
Very relieved about the release of one @OSCE_SMM national mission member.— Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) May 31, 2022
I urge for the release of the three colleagues who remain in detention in Donetsk and Luhansk and will continue to work tirelessly for their immediate return to their loved ones.
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в начале марта объявила о прекращении деятельности в Украине после того, как ее последняя полевая миссия, размещенная в Мариуполе, была обстреляна российскими войсками.
31 марта Россия заблокировала продолжение мандата СММ ОБСЕ в Украине. С 1 апреля СММ перешла к административной роли для обеспечения безопасности членов Миссии и имущества на всей территории Украины, в частности, на оккупированных территориях.
После этого глава Следственного комитета России поручил проверить информацию о якобы ведении разведывательной деятельности представителями миссии ОБСЕ на территории Донбасса.
А в конце апреля ОБСЕ подтвердила, что в Донецке и Луганске взяли в плен ряд членов СММ, а Организация добивается их освобождения. ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины около 500 членов Миссии.