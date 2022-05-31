Из плена боевиков на Донбассе освободился сотрудник миссии ОБСЕ

Один из четырех сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, попавший в плен боевиков, был освобожден из плена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

"Призываю освободить трех других коллег, которые все еще находятся в Донецке и Луганске, и продолжу без устали работать для их немедленного возвращения к семьям", - написала Шмид в Twitter.

Она не уточнила, когда именно был освобожден работник СММ ОБСЕ.

Very relieved about the release of one @OSCE_SMM national mission member.



I urge for the release of the three colleagues who remain in detention in Donetsk and Luhansk and will continue to work tirelessly for their immediate return to their loved ones. — Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) May 31, 2022

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в начале марта объявила о прекращении деятельности в Украине после того, как ее последняя полевая миссия, размещенная в Мариуполе, была обстреляна российскими войсками.

31 марта Россия заблокировала продолжение мандата СММ ОБСЕ в Украине. С 1 апреля СММ перешла к административной роли для обеспечения безопасности членов Миссии и имущества на всей территории Украины, в частности, на оккупированных территориях.

После этого глава Следственного комитета России поручил проверить информацию о якобы ведении разведывательной деятельности представителями миссии ОБСЕ на территории Донбасса.

А в конце апреля ОБСЕ подтвердила, что в Донецке и Луганске взяли в плен ряд членов СММ, а Организация добивается их освобождения. ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины около 500 членов Миссии.