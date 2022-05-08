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Зміцнювати Україну і посилювати біль Путіна – Байден про рішення G7

Неділя, 8 травня 2022, 21:46

Президент США Джо Байден впевнений – "велика сімка" буде й надалі підтримувати Україну та завдавати нові удари по економіці РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден написав на своїй сторінці у twitter.

"Сьогодні я говорив з лідерами G7 і президентом Зеленським про нашу залізну єдність і відданість продовжувати зміцнювати Україну і посилювати біль Путіна",- пише він.

Нагадаємо, лідери країн "Групи семи" після сьогоднішньої онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським пообіцяли запровадити нафтове ембарго проти Росії та збільшувати постачання сучасного і важкого озброєння в Україну.

У своїй заяві лідери "сімки" пообіцяли покарати воєнних злочинців режиму Путіна й самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"77 років по тому, президент Путін і його режим вирішили розпочати вторгнення в Україну й розв’язали агресивну, неспровоковану війну супроти незалежної країни. Його вчинки несуть ганьбу Росії й тим історичним жертвам, які здійснив її народ. Цим вторгненням і своїми діями проти України з 2014 року, Росія порушила міжнародний порядок, заснований на правилах, насамперед Хартію ООН, котрий було створено після Другої світової війни, аби врятувати прийдешні покоління від жаху війни.

Ми зберігаємо єдність в нашому переконанні, що президент Путін не повинен перемогти в цій війні проти України. Це наш обов'язок перед пам'яттю усіх, хто боровся за свободу в ході Другої світової війни – продовжувати боротьбу сьогодні за народ України, людей у Європі й цілого світу",- говориться у заяві.

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G7 (група семи) санкції Війна з РФ Байден

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