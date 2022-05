Зміцнювати Україну і посилювати біль Путіна – Байден про рішення G7

Президент США Джо Байден впевнений – "велика сімка" буде й надалі підтримувати Україну та завдавати нові удари по економіці РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден написав на своїй сторінці у twitter.

"Сьогодні я говорив з лідерами G7 і президентом Зеленським про нашу залізну єдність і відданість продовжувати зміцнювати Україну і посилювати біль Путіна",- пише він.

Today, I spoke with G7 Leaders and President Zelenskyy about our ironclad unity and commitment to keep strengthening Ukraine and ratcheting up the pain on Putin. pic.twitter.com/15FYYnfueS