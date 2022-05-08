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Укреплять Украину и усиливать боль Путина – Байден о решениях G7

Воскресенье, 8 мая 2022, 21:46

Президент США Джо Байден уверен – "большая семерка" будет и дальше поддерживать Украину и наносить новые удары по экономике РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Байден написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня я говорил с лидерами G7 и президентом Зеленским о нашем железном единстве и преданности продолжать укреплять Украину и усиливать боль Путина",- пишет он.

Напомним, лидеры стран "Группы семи" после онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещали ввести нефтяное эмбарго против России и наращивать поставки современного и тяжелого вооружения в Украину.

В своем заявлении лидеры "семерки" пообещали наказать военных преступников режиму Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"77 лет спустя президент Путин и его режим решили начать вторжение в Украину и развязали агрессивную, неспровоцированную войну против независимой страны. Его поступки несут позор для России и тех исторических жертв, которые совершил ее народ. Этим вторжением и своими действиями против Украины с 2014 года Россия нарушила международный порядок, основанный на правилах, прежде всего Хартию ООН, созданного после Второй мировой войны, дабы спасти грядущие поколения от ужаса войны.

Мы сохраняем единство в нашем убеждении, что президент Путин не должен победить в этой войне против Украины. Это наша обязанность перед памятью всех, кто боролся за свободу в ходе Второй мировой войны – продолжать борьбу сегодня за народ Украины, людей в Европе и всего мира", - говорится в итоговом заявлении.

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G7 (группа семи) санкции Война с РФ Байден

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