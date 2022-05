Укреплять Украину и усиливать боль Путина – Байден о решениях G7

Президент США Джо Байден уверен – "большая семерка" будет и дальше поддерживать Украину и наносить новые удары по экономике РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Байден написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня я говорил с лидерами G7 и президентом Зеленским о нашем железном единстве и преданности продолжать укреплять Украину и усиливать боль Путина",- пишет он.

Today, I spoke with G7 Leaders and President Zelenskyy about our ironclad unity and commitment to keep strengthening Ukraine and ratcheting up the pain on Putin. pic.twitter.com/15FYYnfueS