Посол ЄС: можливо, найбільш кричуща брехня Росії стосується продовольчої кризи

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас спростував російську дезінформацію щодо причин продовольчої кризи через війну в Україні.

Свою позицію Маасікас опублікував у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Справді, можливо, найбільш кричуща брехня Росії стосується продовольчої кризи, що насувається і зачіпає найуразливіших у світі. Нехай буде зрозуміло: Україна не може експортувати своє зерно, бо Росія військовим шляхом заблокувала чорноморські порти. Крапка", - зазначив Маасікас.

Indeed, maybe the most blatant of the Russian lies concerns the looming food crisis, affecting the most vulnerable in the world. Let it be clear: Ukraine cannot export its grain because Russia has militarily blocked the Black Sea ports. Period. https://t.co/wuLhslaV0c