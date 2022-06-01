Посол ЄС: можливо, найбільш кричуща брехня Росії стосується продовольчої кризи

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас спростував російську дезінформацію щодо причин продовольчої кризи через війну в Україні.

Свою позицію Маасікас опублікував у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Справді, можливо, найбільш кричуща брехня Росії стосується продовольчої кризи, що насувається і зачіпає найуразливіших у світі. Нехай буде зрозуміло: Україна не може експортувати своє зерно, бо Росія військовим шляхом заблокувала чорноморські порти. Крапка", - зазначив Маасікас.

Indeed, maybe the most blatant of the Russian lies concerns the looming food crisis, affecting the most vulnerable in the world. Let it be clear: Ukraine cannot export its grain because Russia has militarily blocked the Black Sea ports. Period. https://t.co/wuLhslaV0c — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 1, 2022

Посол прокоментував повідомлення підрозділу зовнішньополітичної служби ЄС, який бореться з російською дезінформацією та пропагандою. У повідомленні стверджувалося, що російська дезінформація про продовольчу безпеку є спробою зняти звинувачення з РФ та підірвати глобальну підтримку України.

Зокрема, серед російських фейкових наративів - повідомлення про те, що, мовляв, Україна продає своє зерно, аби платити за поставки зброї, та що Росія перешкоджає Києву влаштувати голодомор в Україні.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна працює над організацією операції під егідою ООН та за участі флотів партнерів, щоб створити безпечний морський коридор для українського зерна.

В МЗС РФ заявили, що готові надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія. США та Британія вже заявили, що не збираються розглядати такі поступки.