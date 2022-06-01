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Посол ЕС: возможно, самая вопиющая ложь России касается продовольственного кризиса

Среда, 1 июня 2022, 13:59

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас опроверг российскую дезинформацию о причинах продовольственного кризиса из-за войны в Украине.

Свою позицию Маасикас опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"На самом деле, возможно, самая вопиющая ложь России касается надвигающегося продовольственного кризиса и затрагивает самых уязвимых в мире. Пусть будет понятно: Украина не может экспортировать свое зерно, потому что Россия военным путем заблокировала черноморские порты. Точка", - отметил Маасикас.

Посол прокомментировал сообщение подразделения внешнеполитической службы ЕС, которое борется с российской дезинформацией и пропагандой. В сообщении утверждалось, что российская дезинформация о продовольственной безопасности является попыткой снять обвинения с РФ и подорвать глобальную поддержку Украины.

В частности, среди российских фейковых нарративов - сообщение о том, что Украина продает свое зерно, чтобы платить за поставки оружия, и что Россия не дает Киеву устроить голодомор в Украине.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина работает над организацией операции под эгидой ООН и при участии флотов партнеров, чтобы создать безопасный морской коридор для украинского зерна.

В МИД РФ заявили, что готовы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций и разминирование Украиной акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия. США и Британия уже заявили, что не намерены рассматривать такие уступки.

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Война с РФ Торговля Маасикас

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