Молдова: у марші на підтримку ЛГБТ взяло участь 6 депутатів парламенту

У Кишиневі в Марші солідарності взяли участь шість депутатів від партії "Дія та солідарність" (PAS).

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NewsMaker, за інформацією, оприлюдненою в Центрі захисту прав ЛГБТ-спільноти Genderdoc-M, на Марш солідарності прийло близько 500 осіб.

Серед них - шість депутатів від партії чинної президентки Майї Санду PAS: Дмитро Алайба, Євген Синкевич, Віталій Гаврук, Марчела Ністор, Галина Сажина та Євгенія Кожокар.

"Ми — вільна країна, і у вільній країні треба захищати свободу кожного з нас. У нас є відсталі політики, які намагаються утискати права деяких із нас, і не знаєш, хто їм наступного разу не сподобається. Тому важливо захищати права всіх людей нашої країни", –зазначив один із вказаних депутатів Дмитро Алайба.

Він зазначив, що закони мають працювати так, щоб захищати права всіх громадян та не допускати дискримінації.

Одночасно у Кишинів прибули і противники маршу – його організував рух "Нове життя", близький до опозиційної партії "Шор". Там анонсували й концерти російських виконавців, в тому числі – Філіпа Кіркорова, однак згодом стало відомо, що концерт скасовано.

Втім, учасники релігійного протесту проти ЛГБТ-спільноти напали на журналісток порталу NewsMaker та Romania TV.