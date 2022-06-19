Молдова: в марше в поддержку ЛГБТ приняло участие 6 депутатов парламента

В Кишиневе в Марше солидарности приняли участие шесть депутатов от партии "Действие и солидарность" (PAS).

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, по информации, обнародованной в Центре защиты прав ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M, на Марш солидарности пришло около 500 человек.

Среди них – шесть депутатов от партии действующей президента Майи Санду PAS: Дмитрий Алайба, Евгений Синкевич, Виталий Гаврук, Марчела Нистор, Галина Сажина и Евгения Кожокарь.

"Мы — свободная страна, и в свободной стране нужно защищать свободу каждого из нас. У нас есть отсталые политики, которые пытаются ущемлять права некоторых из нас, и не знаешь, кто им в следующий раз не понравится. Поэтому важно защищать права всех людей нашей страны ", – отметил один из указанных депутатов Дмитрий Алайба.

Он отметил, что законы должны работать так, чтобы защищать права всех граждан и не допускать дискриминации.

Одновременно в Кишинев прибыли и противники марша – его организовало движение "Новая жизнь", близкое к оппозиционной партии "Шор". Там анонсировали и концерты российских исполнителей, в том числе Филиппа Киркорова, однако впоследствии стало известно, что концерт отменен.

Впрочем, участники религиозного протеста против ЛГБТ-сообщества напали на журналисток портала NewsMaker и Romania TV.